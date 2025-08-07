Gualdo Tadino, la “Grande Festa” di San Donato si colora di speranza per Rachele e la ricerca

Caricamento…





Come ogni 7 agosto torna questa sera a Gualdo Tadino la “Grande Festa” di Porta San Donato in onore del Santo che dà il nome all’antico rione gualdese.

Da oltre dieci anni la Porta giallobianca festeggia la ricorrenza e anche questa sera lo farà lungo via Franco Storelli e in piazza Garibaldi, imbandierate a dovere.

Il programma prenderà il via alle 18 con una messa nella chiesa di San Donato. Alle 19,30 l’esibizione dei tamburini darà il via alla festa, con l’inizio della cena previsto alle 20.

La serata proseguirà con giochi gonfiabili e la musica di Alessandro Aramini.

Questa edizione della “Grande Festa” avrà anche un aspetto solidale: Porta San Donato infatti sosterrà Hope4u – Insieme contro Batten.

“Avremo modo di toccare la storia di Rachele e di tanti bambini come lei affetti dalla malattia di Batten, variante CNL3, una patologia genetica ultra-rara e neurodegenerativa che, in pochi anni, priva i bambini della vista, delle capacità motorie, cognitive, della comunicazione e infine della vita. Attenzione, ascolto e azione! Perché la ricerca e la speranza diventino cura“, afferma la Porta guidata dai priori Alessandro Cesaretti e Elisa Lucarelli.