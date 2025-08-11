Gualdo Tadino, Grazia Di Michele in concerto martedì 12 agosto con “Occhi di donna”

Caricamento…





Martedì 12 agosto alle 21:30 in Piazza Martiri a Gualdo Tadino, Grazia Di Michele porterà in scena lo spettacolo “Occhi di donna”, affiancata dalla cantautrice gualdese Eleonora Bianchini (voce, chitarra, piano, percussioni) e Fabiano Lelli (chitarra, percussioni).

Un viaggio musicale attorno alle sue canzoni più rappresentative, con spazio a testi e arrangiamenti che hanno segnato la sua cifra stilistica e che l’hanno resa una delle voci più autentiche del panorama musicale italiano.

La scaletta prevede brani che hanno definito la sua carriera, da Le ragazze di Gauguin a Se io fossi un uomo fino a Gli amori diversi, in un percorso che intreccia autobiografia e ritratti femminili, affrontati con lo sguardo intimista e narrativo che la contraddistingue, con la capacità di raccontare con sensibilità e profondità la forza, le emozioni e le sfumature della vita al femminile.

Attiva dagli esordi al Folk Studio di Roma, Grazia Di Michele ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo e ha collaborato con Ornella Vanoni, Toquinho, Cristiano De André e Rossana Casale. Alla carriera musicale ha affiancato quella di musicoterapeuta, con progetti dedicati in particolare a bambini e persone con disabilità, e un impegno nella formazione come insegnante di canto nella popolare scuola televisiva Amici di Maria De Filippi. Ha inoltre pubblicato il romanzo Apollonia.

“Siamo onorati di ospitare un’artista del calibro di Grazia Di Michele – commenta Gabriele Bazzucchi, assessore alla Cultura – il suo concerto ‘Occhi di donna’ non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio omaggio alla sensibilità e alla forza femminile. Siamo certi che sarà una serata ricca di emozioni e che il pubblico apprezzerà la profondità e la poesia delle sue canzoni.”

L’ingresso al concerto è libero.