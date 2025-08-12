Rubano superalcolici per 400 euro, due arresti a Gubbio

Caricamento…





I Carabinieri della Stazione di Gubbio, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio, hanno arrestato per furto aggravato all’interno di un supermercato un 29enne e un 40enne provenienti dalla Georgia, in Italia da alcuni mesi e ufficialmente presenti per motivi turistici.

L’operazione è scattata dopo la segnalazione della vigilanza di un supermercato, che aveva notato i due uomini muoversi con atteggiamento sospetto tra gli scaffali.

All’arrivo dei militari, i sospettati erano già usciti senza passare dalle casse. Fermati per un controllo, sono stati trovati in possesso di numerose bottiglie di superalcolici, per un valore di circa 400 euro, nascoste all’interno di una sacca improvvisata ricavata da una maglietta ripiegata.

La refurtiva è stata restituita al supermercato, mentre i due sono stati condotti davanti al Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto.