Nik West porta il funk a Sigillo, energia pura questa sera a Villa Anita

Questa sera, martedì 12 agosto, alle ore 21, a Villa Anita di Sigillo, nell’ambito di Suoni Controvento, arriva The Nik West Experience. L’ingresso è libero, in collaborazione con Regione Umbria e Comune di Sigillo.

Cantante, produttrice e polistrumentista americana, Nik West è una delle personalità più originali e dirompenti della scena funk internazionale.

Definita da Prince una fonte di ispirazione, ha collaborato con leggende come Dave Stewart (Eurythmics), John Mayer, Marilyn Manson e Lenny Kravitz, riportando il funk al centro del palco con la sua voce potente, il basso elettrico e l’iconico mohawk a forma di chiave di basso.

Il concerto sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo attesissimo secondo album “Moody”, una sintesi a tutto campo delle esperienze raccolte lungo la sua carriera, realizzato con la produzione di Narada Michael Walden, già vincitore di Grammy con Whitney Houston e produttore, tra gli altri, anche di Santana e Sting.

Con una presenza scenica esplosiva e un’energia contagiosa, Nik West, definita da Dave Stewart la versione femminile di Lenny Kravitz, si muove con naturalezza tra funk, rock e pop, confermandosi un’artista capace di abbattere ogni confine di genere, sulla scia di nomi come Prince, Lizzo e Bruno Mars.