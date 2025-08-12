Scuola, 200mila euro di interventi alla “Storelli” in vista del nuovo anno

Di
Redazione Gualdo News
-
Caricamento…

In vista del nuovo anno scolastico, la scuola “Franco Storelli” di Gualdo Tadino, sede dell’Istituto Comprensivo, si presenta con un volto rinnovato, grazie a un intervento mirato a migliorare l’efficienza energetica, il comfort e l’accessibilità degli spazi scolastici.

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di sostituzione di tutti gli infissi delle aule e degli uffici che ospitano studenti, docenti e personale amministrativo. L’opera è stata resa possibile grazie al finanziamento di circa 200mila euro ottenuto dal Comune di Gualdo Tadino attraverso il bando nazionale “Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica” (CSE 2025).

Gli interventi hanno previsto l’installazione di nuovi infissi in alluminio a taglio termico, capaci di garantire un significativo efficientamento energetico e un isolamento acustico conforme alle normative vigenti per resistenza e sicurezza.

I vetri, a schermatura solare e trattamento basso emissivo, assicurano maggiore protezione termica e resistenza agli urti, mentre la nuova configurazione delle ante migliora l’areazione delle aule.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’inclusione: sono state installate porte-finestre per uscite di emergenza dotate di maniglione antipanico e soglia ribassata, così da agevolare il passaggio delle persone con disabilità.

Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso efficientamento, sostenibilità e inclusione degli edifici pubblici comunali – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi Il Bando CSE 2025 che ci siamo aggiudicati ci ha consentito di intervenire in maniera importante sulle aule dell’Istituto Comprensivo Franco Storelli, permettendo di migliorare la qualità degli ambienti scolastici e la loro sicurezza in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico.

Tra tutti gli edifici pubblici comunali abbiamo scelto l’Istituto Storelli perché la scuola resta un tema prioritario della nostra azione amministrativa. Oltre a questo intervento realizzato, sempre grazie al Bando CSE 2025, sono stati finanziati due progetti presso la Scuola Primaria Domenico Tittarelli, che riguarderanno la sostituzione delle lampade tradizionali con lampade a Led e l’ammodernamento dell’impianto termico, che insieme all’adeguamento sismico della struttura, attualmente in corso, ci consentiranno nell’anno scolastico 2026-2027 di riavere a disposizione un immobile migliorato e riqualificato sotto tutti i punti di vista”, conclude l’assessore.

Articolo precedenteNik West porta il funk a Sigillo, energia pura questa sera a Villa Anita
Articolo successivoGualdo Tadino, uffici comunali chiusi il 14 agosto. Restano attivi servizi essenziali e portali online
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail Twitter Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE