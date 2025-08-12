Gualdo Tadino, uffici comunali chiusi il 14 agosto. Restano attivi servizi essenziali e portali online

Caricamento…





Con un decreto del sindaco, il Comune di Gualdo Tadino ha disposto la chiusura degli uffici comunali per giovedì 14 agosto, ad eccezione del Comando di Polizia Municipale (075-9150201), delle farmacie comunali (075-912236 / 075-9142234) e dei servizi cimiteriali.

La decisione, spiega l’amministrazione, risponde a criteri di economicità: la vigilia di Ferragosto è infatti caratterizzata da un ridotto afflusso di pubblico, una minore richiesta di servizi e una presenza più bassa di personale. La chiusura consentirà all’ente di contenere le spese, quali consumi energetici, telefoniche, pulizie e i costi legati al personale, generando un risparmio complessivo.

Per i dipendenti degli uffici interessati sarà scalato automaticamente un giorno di ferie, senza necessità di richiesta.

Molti servizi resteranno comunque fruibili online grazie al portale DIGITADINO, attivo sul sito istituzionale del Comune (www.tadino.it), che permette di accedere a gran parte delle prestazioni comunali, e alla piattaforma ANPR, attiva anch’essa nel sito dell’ente, da cui è possibile scaricare gratuitamente diversi certificati anagrafici.

Gli uffici comunali torneranno operativi da lunedì 18 agosto.

Inoltre il servizio di raccolta rifiuti porta a porta non verrà effettuato da Esa venerdì 15 agosto.