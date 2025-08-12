A Gualdo Tadino il Motoraduno Internazionale “Giro dell’Umbria – Touring World Challenge”

Mercoledì 13 agosto Gualdo Tadino sarà tappa della 44ª edizione del Motoraduno Internazionale “Giro dell’Umbria – Touring World Challenge”, evento prestigioso inserito nel Campionato Mondiale di Mototurismo FIM, organizzato dal Motoclub Jarno Saarinen di Petrignano di Assisi e Roberto Ballarani, che in corso da domenica 10 e si concluderà venerdì 15 agosto.

I motociclisti arriveranno alle ore 10.30 nel centro storico, con parcheggio previsto in Piazza Mazzini.

Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare due dei simboli della città: la chiesa monumentale di San Francesco, sede della mostra “Giganti”, e la Rocca Flea, che ospita collezioni permanenti e la mostra temporanea “La casa nel bosco” di Grazia Cucco.

