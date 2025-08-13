Costacciaro, al via la raccolta porta a porta. Assemblea pubblica mercoledì 13 agosto

Da lunedì 18 agosto Costacciaro passerà progressivamente e definitivamente alla raccolta differenziata porta a porta, abbandonando il sistema stradale attualmente in vigore.
Per illustrare le novità del servizio, il Comune ha organizzato un’assemblea pubblica mercoledì 13 agosto alle 18 in Sala San Marco.
Il servizio, gestito da ECE Srl, punta a migliorare significativamente le percentuali di raccolta differenziata attraverso il ritiro domiciliare. Durante l’incontro verranno illustrate le novità del servizio e chiariti possibili dubbi.
L’assemblea è importante per il successo del nuovo sistema, che dipende dalla collaborazione attiva di tutti i cittadini.
L’incontro, fa sapere l’amministrazione comunale, mira a coinvolgere i cittadini in un dialogo aperto sulla gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla corretta separazione e al riciclo dei materiali.