Rassegna “Gualdo è Donna”, il sipario si apre con la storia di Maria Callas

La rassegna teatrale “Gualdo è Donna“, promossa dall’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino e dal Polo Museale, con il sostegno di Fondazione Perugia, si prepara a inaugurare il suo cartellone.

L’appuntamento è per sabato 16 agosto al Teatro Soprammuro con lo spettacolo “Permettetemi solo di scrivere il mio nome. La vera storia di Maria Callas”, di e con l’attrice Diletta Masetti.

Curata da Daniele Gelsi, Daniele Salvo e Melania Giglio, la rassegna esplora l’universo femminile attraverso il teatro.

Lo spettacolo di apertura è un omaggio a una delle figure più iconiche e complesse del Novecento quale Maria Callas.

L’interpretazione di Diletta Masetti, con la collaborazione artistica di Carlo Emilio Lerici, scava oltre il mito per svelare la donna che si nascondeva dietro la “Divina”.

Lo spettacolo è un viaggio intimo nella vita della Callas, partendo dalla notte del 1957 in cui si esibì alla Scala di Milano, un momento di trionfo artistico che si intreccia con l’inizio di una relazione d’amore tormentata.

Masetti porta in scena le fragilità, le passioni e le contraddizioni di una donna che, pur con un successo mondiale, ha sempre cercato un’identità autentica, al di fuori dei riflettori.

La rassegna, organizzata da Maroletta Bideri per Bis Tremila è un progetto ambizioso che, partendo da Gualdo Tadino, intende diventare nel tempo un appuntamento di riferimento per la valorizzazione del talento femminile.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero 347 7541791.