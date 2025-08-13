Tree Tents a Valsorda, dormire sospesi tra gli alberi per riscoprire il contatto con la natura

Caricamento…





Valsorda si conferma territorio di sperimentazione turistica con l’iniziativa “Tree Tents Experience”, proposta da Basecamp 523 di Fabriano in collaborazione con l’associazione Vivere Valsorda, in corso fino al 17 agosto presso i boschi adiacenti il Rifugio Chiesetta.

Un progetto che trasforma il sogno di “dormire naturale” in esperienza concreta, offrendo ai partecipanti la possibilità di pernottare in tende speciali sospese tra gli alberi a circa 1,5-2 metri da terra.

Le Tree Tents rappresentano una forma innovativa di turismo sostenibile che all’avventura unisce il rispetto ambientale. “Dormire sospesi nell’aria tra alberi non è la scena di un cartone animato e neppure il frutto della vostra immaginazione ma un’idea divenuta realtà”, spiegano gli organizzatori di Basecamp 523, realtà specializzata in esperienze outdoor che ha fatto della connessione con la natura il proprio marchio distintivo.

L’esperienza si articola in un programma ricco di attività che vanno dal trekking alle escursioni in bicicletta, dallo yoga mattutino ai concerti dal vivo, fino alle osservazioni astronomiche con telescopio. Un approccio multidisciplinare che trasforma il soggiorno in natura in percorso di benessere fisico e mentale.

Il programma delle ultime tre giornate prevede per il 15 agosto attività di relax in natura, trekking o escursioni in bicicletta e cena tradizionale gualdese al rifugio.

Sabato 16 replica le attività diurne aggiungendo l’osservazione delle stelle con astrofili: una passeggiata conduce al Rifugio Le Cannuine per l’osservazione telescopica di pianeti, stelle e costellazioni.

Domenica 17 agosto si conclude l’esperienza con le consuete attività outdoor e lo smontaggio pomeridiano del campo base.

Le giornate iniziano con yoga mattutino (su prenotazione) e proseguono con escursioni tra le bellezze naturali del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel crescente interesse per il “forest bathing“, pratica che riconosce i benefici terapeutici del contatto prolungato con l’ambiente boschivo.

Le Tree Tents, pur richiedendo capacità di adattamento tipiche del campeggio, offrono un comfort superiore rispetto alle tradizionali tende da terra. La posizione sopraelevata permette una diversa percezione dell’ambiente circostante, trasformando il sonno in momento di particolare intimità con la natura.

L’iniziativa conferma Valsorda come territorio di sperimentazione per forme innovative di turismo sostenibile, grazie anche all’attivismo dell’associazione Vivere Valsorda che gestisce i rifugi della vallata appenninica.

Dopo aver ospitato concerti di artisti internazionali di diversi generi musicali, il pianoro si propone ora come destinazione per un turismo esperienziale che punta sulla qualità piuttosto che sui numeri.

La collaborazione tra Basecamp 523 e l’associazione Vivere Valsorda testimonia la capacità di attrarre operatori specializzati e di sviluppare proposte turistiche originali che valorizzano le risorse ambientali senza comprometterne l’integrità.

Per partecipare all’esperienza è necessario equipaggiamento da trekking (scarpe, frontalina o pila, abbigliamento adeguato) mentre le Tree Tents e tutto il materiale per il pernottamento vengono forniti dall’organizzazione. Un’opportunità per scoprire una dimensione diversa del rapporto con la natura, dove il dormire diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio.

INFORMAZIONI – L’esperienza Tree Tents è attiva fino al 17 agosto presso il Rifugio Chiesetta di Valsorda.

La prenotazione può essere effettuata scrivendo a booking@basecamp523.com o consultando il sito www.basecamp523.com. I posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza e il rispetto dell’ambiente circostante.