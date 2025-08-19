Alla Settimana dello Sport di Norcia gli interventi degli esperti Luca Collebrusco e Achille Berardi

Caricamento…





Ha parlato anche gualdese la Settimana dello Sport di Norcia, organizzata a inizio agosto dal Comune nursino in collaborazione con il Coni Umbria.

In occasione del convegno “Corsa Consapevole: un ponte tra benessere e performance”, infatti, sono stati invitati come relatori i gualdesi Achille Berardi, istruttore di corsa, e Luca Collebrusco, osteopata, fisioterapista e preparatore atletico.

“Il nostro obiettivo – raccontano i due relatori – era quello di portare un messaggio un po’ diverso rispetto a quanto oggi pubblicizzato dai più, ovvero riportare la corsa al centro di un progetto di benessere. Molteplici infatti sono i benefici della corsa intesa come strumento per il benessere (prevenzione e tenuta sotto controllo di alcune patologie “del benessere” come iperglicemia o ipertensione, migliore funzionalità cardiaca e respiratoria, miglioramento dell’umore e della mobilità generale, socializzazione e benessere generale). Ciò non esclude ovviamente la performance, per coloro che sono alla ricerca di questo aspetto”.

In conclusione dal convegno è emerso che correre fa bene se viene fatto nella maniera giusta, quindi con una tecnica di corsa corretta, un corpo allenato ed una adeguata prevenzione degli infortuni.

Su quest’ultimo aspetto si è focalizzato il dottor Collebrusco, che ha parlato degli infortuni più frequenti e di come prevenirli, con particolare attenzione al ruolo dell’osteopata quale alleato del runner, con il quale intraprendere un percorso finalizzato al benessere alla pratica sicura della corsa.

Questo, nel dettaglio, l’intervento dei due relatori:

Achille Berardi

Istruttore di Corsa del Metodo Correre Naturale

Istruttore Tecnico della FITRI (Federazione Italiana Triathlon)

Fondatore del Modello berun

Temi della relazione:

L’importanza di una corretta tecnica di corsa per correre bene e a lungo

Il percorso tecnico per acquisire la corretta tecnica di corsa

Definizione della corretta pianificazione e programmazione dell’attività sportiva ed agonistica

Presentazione di casi pratici

Luca Collebrusco

Dottore in Fisioterapia

Osteopata

Preparatore Atletico

Temi della relazione: