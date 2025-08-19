Gualdo Tadino piange il prof Carlo Crocetti, presidente Anaca e passione senza fine per il ciclismo

Caricamento…





Gualdo Tadino perde una delle sue figure più conosciute. Questa notte è improvvisamente venuto a mancare Carlo Crocetti, per tutti il “Professore”, all’età di 77 anni. Lascia la figlia Cristiana e il fratello Enzo, colui che per primo gli trasmise la passione per il ciclismo.

Crocetti è stato un vero pilastro del movimento ciclistico gualdese e umbro. Le due ruote erano la sua vita: non aveva mai smesso di pedalare e proprio stamattina era atteso dagli amici per la consueta uscita.

Organizzatore di tantissime gare, fra cui spicca il Campionato Italiano Master del 2014 che portò a Gualdo Tadino oltre 500 ciclisti da tutta Italia, negli ultimi anni aveva offerto la sua esperienza come consulente tecnico per il Giro dell’Umbria, tornato protagonista grazie al team MC2 Bike. Un impegno che aveva sposato con entusiasmo, collaborando con CSEN, FCI e il gruppo di volontari coordinato da Enrico Bianchi.

Carlo aveva condiviso questa grande passione con la moglie Paola Scoppolini, scomparsa quattro anni fa, direttrice internazionale di corsa. Era stato lui stesso a ricordare come Paola avesse iniziato questo percorso nel 1969 per seguirlo nelle gare, quando lui era ancora in sella.

Oltre al ciclismo, era molto importante l’impegno civile di Carlo Crocetti.

Da tanti anni era presidente dell’Anaca, l’Associazione Nazionale Cardiopatici, che sotto la sua guida ha promosso iniziative importanti, l’ultima delle quali il 30 luglio scorso con l’intitolazione della sala convegni al dottor Marcello Pagliacci, tra i fondatori dell’associazione, e la battaglia per la salvaguardia del Centro di Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare di Gualdo Tadino.

Numerose le manifestazioni di cordoglio che stanno giungendo in queste ore: dal mondo del ciclismo alle istituzioni locali, fino agli operatori sanitari che hanno avuto modo di conoscerlo per il suo impegno costante con l’Anaca. Tutti lo ricordano come una persona generosa, instancabile e capace di trasmettere entusiasmo.

I funerali si svolgeranno mercoledì 20 agosto alle ore 14:30 nella chiesa parrocchiale di Cerqueto.

Ai familiari le più sentite condoglianze da parte della redazione di Gualdo News.

Di seguito il ricordo commosso di Giampiero Tasso.