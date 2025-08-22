Gualdo Tadino, bilancio positivo di “Estate in Biblioteca”: un modello per nuove iniziative culturali

Caricamento…





Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo l’iniziativa “Estate in Biblioteca” a Gualdo Tadino, che ha rappresentato un’esperienza di grande successo e un punto di partenza per il futuro.

I dieci appuntamenti gratuiti, promossi da Comune di Gualdo Tadino, Biblioteca Comunale e Polo Museale, hanno animato l’estate con un’offerta variegata e di alta qualità con intrattenimento, apprendimento e creatività.

​Il programma ha coinvolto un pubblico di tutte le età.

Si è partiti a giugno con appuntamenti ludici ed educativi come “Quiz mania” e “I segreti delle piante“, che hanno trasformato l’apprendimento in un gioco, per proseguire con le letture animate di “Magie tra le pagine” che hanno catturato l’attenzione dei più piccoli.

Il mese di luglio ha offerto un mix avventuroso e pratico: la “Caccia al tesoro tra i libri” ha stimolato la curiosità, mentre il laboratorio “A scuola di collage” ha liberato la creatività dei giovani partecipanti.

L’appuntamento più sorprendente è stato indubbiamente la “Fatti catturare dalle piante carnivore“, che ha unito in modo originale l’esplorazione alla conoscenza scientifica.

















Ad agosto lo spettacolo di Burattini “Il miracolo della mula” che ha regalato momenti di gioia a grandi e piccini. Il laboratorio “Il seme di una frase” ha promosso il dialogo e la riflessione tra i ragazzi più grandi, mentre le “Coccole di parole” hanno concluso il ciclo con un’esperienza di lettura intima per i bambini più piccoli.

L’intera rassegna ha dimostrato che la biblioteca può essere non solo un luogo di ricerca e approfondimento, ma un centro dinamico di vita sociale, apprendimento e crescita.

L’ampia partecipazione a ogni evento è la prova del grande apprezzamento del pubblico. L’iniziativa non solo ha fornito un’alternativa valida e gratuita per le famiglie, ma ha anche rafforzato il ruolo della biblioteca come fulcro della vita culturale del territorio.

“Estate in Biblioteca” si chiude quindi con un bilancio più che positivo, confermandosi un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni culturali e comunità e ponendo le basi per nuove iniziative.

La Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino è aperta da martedì a sabato ed è possibile avere informazioni al numero 347 7541791.