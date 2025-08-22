Tappa a Gualdo Tadino per la parata Gran Turismo del Trofeo Luigi Fagioli

Caricamento…





Domenica 24 agosto, a partire dalle 9:30, la parata Gran Turismo del 60esimo Trofeo Luigi Fagioli farà eccezionalmente visita a Gualdo Tadino passando prima per le vie del centro storico per poi recarsi alla Rocca Flea.

Il Trofeo Luigi Fagioli è in programma a Gubbio da oggi, venerdì 22 agosto, fino a domenica 24 con 302 piloti iscritti. La manifestazione è valida come sesto round e prima “finale” del Campionato Italiano Supersalita e sesto round del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA), oltre a dei gironi Nord e Sud del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e di quello Bicilindriche.

Sarà una bella occasione per ammirare a Gualdo Tadino il passaggio di prestigiose autovetture Gran Turismo che parteciperanno alla parata transitando per Piazza Martiri, ma anche per Viale Don Bosco, Via Bersaglieri, Corso Piave, Corso Italia e Via Roberto Calai per poi dirigersi verso la Rocca Flea dove ad attenderli ci sarà il personale del Polo Museale di Gualdo Tadino che illustrerà e farà visitare la splendida fortezza Federiciana.

“Una bella vetrina per la nostra città – commenta il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – che si dimostra ancora una volta in crescita sotto il punto di vista dell’attrattività e dei rapporti con le città limitrofe, in un’ottica di grande collaborazione tra le amministrazioni e le associazioni del territorio.”

“La parata Gran Turismo di un prestigioso trofeo automobilistico, come è il Trofeo Luigi Fagioli, è un grande segnale in questo senso che non possiamo che accogliere con grande entusiasmo. Ringrazio quindi gli organizzatori del Trofeo per aver pensato alla nostra città come meta della parata”, conclude Presciutti.