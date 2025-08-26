Delegazione al Karpackie Klimaty, in Polonia Gualdo Tadino rinnova l’amicizia con Krosno

Caricamento…





Una delegazione dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, composta dall’assessore alla Cultura e Turismo Gabriele Bazzucchi e dalla consigliera comunale Adriana Bartoccioni, ha partecipato dal 22 al 24 agosto al “Karpackie Klimaty” di Krosno, il festival delle culture di confine che annualmente si tiene nella città polacca e diffonde le diverse culture della regione europea dei Carpazi con la presenza di artisti, autori, artigiani e musicisti.

Presenti anche delegazioni provenienti da Germania (Marl e Edewecht), Francia (Creil), Norvegia (Øygarden), Ungheria (Zaegerszeg), Ucraina (Uzhorod) e Slovacchia (Svidnik).

Proseguono quindi le attività di gemellaggio istituzionale fra il Comune di Gualdo Tadino e la città di Krosno, in Polonia, un rapporto di amicizia e cooperazione che va avanti dal 2011 e che progressivamente si sta consolidando.

“Un gemellaggio sempre produttivo e piacevole, quello con la città di Krosno, che permette di respirare il folklore locale in un marcato contesto internazionale – hanno commentato due amministratori – Tre giorni di approfondimenti e dibattiti sulle tematiche della sostenibilità e delle politiche sociali a favore delle città, con tutte le delegazioni presenti al Karpackie Klimaty 2025. Oltre alla visita al museo del vetro, alla mostra di arte contemporanea ed agli stand dei prodotti tipici del centro storico, c’è stato uno scambio di buone pratiche amministrative presso il nuovo centro dell’artigiano, recentemente inaugurato”.

Gualdo Tadino ricambierà l’ospitalità a settembre in occasione dei Giochi de le Porte, quando una delegazione di Krosno sarà ospite in città, guidata dal sindaco Piotr Przytocki e dalla vicesindaco Miranda Trojanowska.