“Battesimo del Portaiolo”, San Facondino accoglie i nuovi gialloverdi

Celebrazioni a Gualdo Tadino per la festa di San Facondino organizzate dall’omonima Porta insieme alla parrocchia.

Intorno alla chiesa dedicata al primo vescovo della città nel VI secolo d.C., i componenti di Porta di San Facondino si ritroveranno per celebrare il “Battesimo del Portaiolo”.

In occasione della ricorrenza del 28 agosto, si terrà una cerimonia con cui verranno consegnati i fazzolettoni ai nuovi nati gialloverdi.

“Accoglieremo i nuovi nati nella nostra grande famiglia gialloverde“, spiegano i priori Luca Fiorucci e Maria Cristina Cocchi.

Si tratta di una esperienza iniziata due anni fa, voluta dal comitato di Porta proprio per ribadire il forte legame con il Santo gualdese cui la Porta deve il nome.

“Vogliamo ribadire la nostra identità di ‘unici originali gualdesi’, che è ormai da tempo il nostro motto, attraverso il legame con San Facondino. Per questo abbiamo scelto di non consegnare i fazzolettoni ai nuovi nati durante l’anno ma di celebrare in un’unica occasione l’ingresso dei nuovi portaioli, senza limiti di età. Quindi non solo i nuovi nati, ma anche quanti vorranno avvicinarsi a Porta San Facondino. Saranno le famiglie a presentare i propri figli alla cerimonia sancendo l’adesione ai colori gialloverdi, così come coloro che lo vorranno fare in età più avanzata”, sottolineano i priori.

La sera di giovedì 28 alle 20,30 una processione partirà dalla Croce di San Facondino fino a raggiungere l’omonima Pieve, con stendardo tamburini e portaioli, aperta a chiunque voglia partecipare.

Alle 21 il battesimo del portaiolo con la consegna dei fazzolettoni ai nuovi gialloverdi. Seguirà una messa officiata da don Michele Zullato presso la pieve omonima che custodisce i resti mortali del Santo. La serata si concluderà con la tradizionale cocomerata, secondo l’usanza della festa che si celebrava in passato.

La festa di San Facondino sarà il preludio all’ingresso nel mese più sentito a Gualdo Tadino, quello di settembre, che si concluderà il 28 con il Palio di San Michele Arcangelo.

Oltre agli appuntamenti ufficiali dei Giochi de le Porte (prime prove, presentazione del Palio, pranzo del Portaiolo) il 6 settembre, come ormai da tradizione più che ventennale, a partire dalle 20 Porta San Facondino organizzerà la Cena della Scarabacaia, che prende il nome della fonte situata nel cuore del quartiere gialloverde.

Un momento che vedrà la partecipazione di giovani e non, che si ritroveranno a pochi giorni dai Giochi con lo spirito battagliero per puntare a ottenere il maggior numero di successi nella prossima edizione.

Un appuntamento che serve anche a cementare i rapporti tra le varie componenti della Porta, giocolieri-costumisti-tavernieri, in vista dell’obiettivo principale che resta il Palio di San Michele Arcangelo di fine settembre.