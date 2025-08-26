Giornata di riflessione per la cura del Creato al Santuario della Madonna della Ghea di Purello

Il Santuario della Madonna della Ghea di Purello ospiterà sabato 30 agosto, a partire dalle 16:30, una giornata di riflessione sul tema “Semi di pace e di speranza” in preparazione alla 20ª Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato che si terrà lunedì 1 settembre.
L’appuntamento, promosso dalle Acli provinciali di Perugia in collaborazione con il Circolo Ora et Labora di Fossato di Vico e i circoli dell’eugubino-gualdese, prevede un confronto sui valori della pace, della speranza e della tutela ambientale.
Durante l’incontro, introdotto e presieduto dalla responsabile provinciale delle Acli Marta Ginettelli, interverranno Annina Botta, presidente provinciale delle Acli, Claudia Bussotti, operatrice del patronato Acli di Perugia, Valter Betti, membro della “Compagnia In”, e il tenente colonnello Marco Fratoni, Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi.
Al termine dei lavori verrà celebrata una messa officiata da don Raniero Menghini.
La giornata si concluderà con una cena conviviale presso il circolo Acli di Purello.
L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sull’importanza della responsabilità comune nella cura del Creato, sottolineando il legame tra spiritualità, ambiente e comunità.