Un convegno nella Grotta di Monte Cucco per discutere di Aree Interne

Un convegno che resterà impresso non solo per i contenuti, ma soprattutto per il luogo scelto: la Grotta di Monte Cucco, uno degli ambienti ipogei più affascinanti dell’Appennino, si trasformerà per un giorno in una sala di incontro e confronto.

Un contesto straordinario, in cui la natura farà da cornice a interventi e riflessioni sulle Aree Interne italiane.

Queste sono davvero destinate a un inesorabile spopolamento o custodiscono invece le chiavi per nuovi modelli di sviluppo socio-economico? È questa la domanda che sarà al centro del convegno dal titolo “Dalla Grotta alla Nazione e al Globale. Dinamiche delle comunità delle aree interne tra relazioni sociali, migrazioni e servizi”, in programma venerdì 29 agosto dalle 11 alle 13.

Promossa dall’Università degli Studi della Tuscia con il supporto del Comune di Costacciaro e la collaborazione di numerosi enti e istituzioni accademiche quali Università di Perugia, Università Pegaso, Università del Salento, Università degli Uomini Originari di Costacciaro e TraMontana Guide, l’iniziativa vedrà la partecipazione di esperti e amministratori.

I relatori si confronteranno sulle problematiche che attraversano questi territori: rafforzare i servizi per le comunità locali, invertire la crisi demografica e attrarre giovani e famiglie offrendo qualità della vita e connettività digitale.

Si discuterà anche dell’importanza dei trasporti pubblici e delle infrastrutture, sia stradali sia ferroviarie, per migliorare i collegamenti con le città principali, e del ruolo della tecnologia, ad esempio nella sanità, per rendere i servizi più accessibili.

Tra gli interventi previsti quelli del sindaco di Costacciaro Andrea Capponi, di Alessandro Sterpa, Paolo Mosconi e Francesco Menicocci dell’Università della Tuscia, di Eliana Augusti dell’Università del Salento, di Paolo Bonini dell’Università Pegaso, di Luca Castelli dell’Università di Perugia, oltre al contributo di Raffaele Capponi, presidente di TraMontana APS.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione entro giovedì 28 agosto all’indirizzo email francesco.menicocci@unitus.it. Le modalità di accesso alla Grotta saranno comunicate al momento della conferma.