Escursionisti dispersi sul Monte Cucco, ritrovati in buone condizioni dal Soccorso Alpino

Due escursionisti si sono smarriti lungo i sentieri della zona di Val di Ranco, sul Monte Cucco nel territorio di Sigillo.

E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì 28 agosto quando l’allarme è scattato intorno alle 17, attivando le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (SASU).

Grazie alla geolocalizzazione attivata dal Tecnico di Centrale Operativa del SASU – presente 24 ore su 24 all’interno della Centrale 118 – è stato possibile individuare con precisione le coordinate dei due dispersi, localizzati lungo il sentiero 287 che collega la Croce dei Fossi all’Acqua Fredda.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto rapidamente i due escursionisti, verificandone le buone condizioni di salute. Successivamente li hanno accompagnati fino ai mezzi del SASU e quindi alle rispettive auto.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco, pronti a intervenire in supporto alle operazioni di ricerca.