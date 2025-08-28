I Giochi de le Porte all’Expo 2025 di Osaka, Presciutti: “Meritato riconoscimento per anni di lavoro”

Caricamento…





I Giochi de le Porte saranno protagonisti all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone, all’interno del Padiglione Italia, durante la settimana di apertura a settembre.

La manifestazione gualdese è stata inserita in un video promozionale che racconterà le più importanti rievocazioni storiche dell’Umbria, offrendo così un’importante occasione di visibilità a livello internazionale.

Si tratta di un riconoscimento significativo per la festa per eccellenza di Gualdo Tadino che il 5 settembre si prepara al primo importante appuntamento del Convivium Epulonis.

L’inserimento dei Giochi de le Porte nel progetto legato a Expo è stato accolto con soddisfazione dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino.

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alla presidente Stefania Proietti e a tutta la Giunta Regionale dell’Umbria per aver creduto nel valore dei Giochi de le Porte e aver reso possibile questa prestigiosa vetrina internazionale – commenta il sindaco Massimiliano Presciutti – Per una settimana la nostra manifestazione sarà raccontata e promossa nei cinque continenti. È un riconoscimento che premia l’impegno e la passione di un’intera comunità.”

“Insieme all’Ente Giochi, alle Porte, e con la collaborazione delle strutture comunali – prosegue il primo cittadino – stiamo lavorando alla gestione di una macchina organizzativa imponente, resa possibile solo grazie all’impegno instancabile di centinaia di volontari. L’opportunità di Expo 2025 è il meritato riconoscimento di anni di lavoro, sacrifici e dedizione.”

“Siamo pronti ancora una volta a dare il massimo per fare dell’edizione 2025 la più bella di sempre – anticipa Presciutti – Lo faremo consapevoli che ogni anno dobbiamo superarci e alzare l’asticella, che le sfide saranno sempre più difficili, ma non abbiamo timore di affrontarle, perché i Giochi de le Porte non sono solo una festa ma un grande volano di crescita culturale, sociale, morale, etico ed economico, valori che da quest’anno si potranno vedere ed apprezzare in tutto il mondo.”

“Sarà anche un’occasione per onorare la memoria di tutti quei portaioli e quelle portaiole che ci hanno lasciato, molti e molte troppo presto. Siamo certi che oggi gioiscono con noi per questo straordinario risultato. Il loro impegno continua a dare frutti. Grazie davvero a tutti. Siamo una grande comunità, e continueremo a crescere insieme”, conclude il sindaco di Gualdo Tadino.