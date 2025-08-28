Lutto a Gualdo Tadino per Luca Scassellati, dirigente bancario e figura storica dei Giochi de le Porte

Caricamento…





Gualdo Tadino piange Luca Scassellati, 60 anni, molto conosciuto e apprezzato a Gualdo Tadino ma anche ad Arezzo, dove risiedeva da tempo per motivi di lavoro.

La sua scomparsa, avvenuta mercoledì 27 agosto a seguito di una grave malattia, lascia un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto e stimato nella sua città, che oggi lo ricorda come un uomo gentile, appassionato e profondamente legato alle proprie radici.

Professionista di spicco nel settore bancario, dove ha ricoperto importanti incarichi, attualmente era direttore commerciale della Banca Popolare di Cortona ed era molto apprezzato sia per le competenze che per le qualità umane.

Nonostante la carriera lo avesse portato in Toscana, Luca non si è mai allontanato davvero da Gualdo Tadino.

I Giochi de le Porte sono stati una parte importante della sua storia: da sempre dentro Porta San Donato, di cui era stato in passato responsabile del gruppo giocolieri, ha continuato negli anni a partecipare e sostenere la sua Porta, segno di un legame profondo che è rimasto sempre molto saldo.

Grande appassionato di musica, negli anni Ottanta era stato anche una delle voci di Radio Tadino, portando entusiasmo e passione in un periodo che molti ricordano come vivace e creativo per la città.

Luca Scassellati lascia la moglie Cristiana, i figli Ludovico e Gaia, la madre Letizia e il fratello Marco.

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 29 agosto, alle ore 15 nella basilica cattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino. Per le visite la salma si trova da questa mattina presso le Cappelle della Misericordia di Arezzo.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione di Gualdo News.