Fiamme vicino al monastero, distrutto tetto di un modulo abitativo a Nerbisci di Gubbio

Nella mattinata di oggi, sabato 30 agosto, un incendio ha interessato un modulo abitativo in legno in località Nerbisci, nei pressi del monastero delle suore di clausura, nel territorio comunale di Gubbio.
Le fiamme, che avevano già coinvolto gran parte della copertura in legno del tetto ventilato, hanno richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio.
La squadra giunta sul posto ha provveduto allo spegnimento del rogo e successivamente allo smantellamento della copertura in laterizio, al fine di garantire la completa messa in sicurezza della struttura.
Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti.
Nell’operazione sono state impiegate un’Autobotte pompa (ABP), un’Auto pompa serbatoio city (APS city) e un modulo antincendio boschivo, tutti provenienti dal distaccamento eugubino.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.