Gualdo Tadino, la Scuola Comunale di Musica riapre con la Banda Musicale e Musica Nova

Un ritorno alle origini, nel segno di una tradizione che ha formato generazioni di musicisti gualdesi.

La Scuola Comunale di Musica “Raffele Casimiri” riaprirà i battenti dal mese di ottobre, recuperando lo storico abbinamento con la Banda Musicale di Gualdo Tadino, come era stato per lunghi anni sotto la guida del compianto maestro Sesto Temperelli. A rendere possibile il rilancio sarà la collaborazione tra la Banda e l’associazione Musica Nova di Gubbio, che ha ricevuto in gestione triennale il progetto dal Comune di Gualdo Tadino.

La nuova offerta formativa sarà ampia e strutturata, con pacchetti annuali di 32 lezioni, corsi individuali e collettivi, oltre all’insegnamento di materie teoriche come teoria musicale, armonia e solfeggio.

Non mancheranno corsi per strumenti classici e moderni, per accontentare esigenze e passioni diverse. La scuola utilizzerà un registro elettronico per la tracciabilità amministrativa e didattica, introducendo un sistema moderno e trasparente.

Un aspetto di grande rilievo è la convenzione con il Conservatorio, che permetterà agli allievi di frequentare corsi propedeutici direttamente a Gualdo Tadino, evitando spostamenti verso Perugia e consentendo la preparazione agli esami ufficiali.

Il progetto punta molto sul coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita della Banda Musicale. Per incentivare questa scelta, sono previsti sconti del 20% sulle rette per chi sceglierà strumenti della tradizione bandistica. Inoltre la Banda fornirà strumenti in comodato gratuito e un supporto didattico costante, favorendo così l’accesso allo studio della musica anche a chi non possiede un proprio strumento.

“Un risultato importante, frutto di un lavoro condiviso tra amministrazione, Banda Musicale di Gualdo Tadino e Associazione Musica Nova, che ringrazio per l’entusiasmo e la professionalità dimostrati”, ha detto l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, parlando di “un investimento sulla bellezza e sull’educazione.”

“L’obiettivo è costruire una proposta formativa seria, inclusiva e radicata nel territorio, capace di valorizzare sia la tradizione bandistica, che è parte della nostra identità, sia l’interesse per i linguaggi musicali più contemporanei”, ha concluso.

“Per noi della Banda Musicale di Gualdo Tadino – ha sottolineato il presidente Massimiliano Garofoli – partecipare alla riapertura della Scuola Comunale di Musica ‘Casimiri’ rappresenta un ritorno alle radici e, allo stesso tempo, una grande responsabilità verso il futuro. Storicamente, la scuola è sempre stata un punto di riferimento per la formazione musicale nel nostro territorio, grazie anche alla figura indimenticabile del Maestro Sesto Temperelli, che ha formato intere generazioni di musicisti. Crediamo fermamente che la scuola sia fondamentale per garantire il ricambio generazionale all’interno della banda, ma anche per avvicinare i giovani alla musica in tutte le sue forme”.

Sulla stessa linea il presidente di Musica Nova, Claudio Rosati: “Per me e per tutta l’associazione è un onore poter contribuire alla rinascita della Scuola Comunale di Musica ‘Casimiri’ di Gualdo Tadino. Quando ci è stato proposto questo progetto, abbiamo subito accolto con entusiasmo l’idea di mettere a disposizione la nostra esperienza maturata in oltre dieci anni di gestione della scuola comunale di Gubbio. Il nostro impegno sarà quello di garantire un’organizzazione solida, trasparente e professionale, costruita su un’offerta didattica di qualità, accessibile e coerente con le esigenze del territorio. La collaborazione con la Banda Musicale di Gualdo è un valore aggiunto fondamentale: insieme vogliamo dare vita a una scuola che non sia solo un luogo di apprendimento, ma anche un punto di riferimento culturale e sociale per tutta la comunità.”.

Il direttore didattico Giovanni Sannipoli, che ha elencato le caratteristiche della Scuola, ha sottolineato il valore dell’offerta: “La musica non è solo una forma d’arte, ma anche un importante strumento di crescita personale e sociale. La disciplina, la collaborazione, l’ascolto e il rispetto degli altri sono solo alcuni dei valori che la musica può trasmettere.”

Il direttore della Banda Musicale di Gualdo Tadino, Angelo Arnesano. ha concluso evidenziando la missione: “E’ un anno che lavoriamo a questo progetto, ribadisco quanto sia fondamentale la centralità della banda come luogo intergenerazionale e sano, dove le diverse generazioni siano in grado di incontrarsi, crescere e condividere una passione comune. La scuola rappresenta un punto di riferimento importantissimo per i giovani, un luogo di formazione non solo tecnica, ma anche umana.”

OPEN DAY – Il 5 settembre, dalle 16 alle 19, presso la sede della scuola a Casale, si terrà l’Open Day dedicato alla presentazione dell’offerta formativa e alle iscrizioni: un’occasione per scoprire da vicino il progetto e avvicinarsi alla musica.