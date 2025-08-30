Domenica 31 agosto torna a Gualdo Tadino la Fiera delle Nocchie: a San Guido il sapore della tradizione

Caricamento…





C’era una volta una fiera che annunciava l’arrivo dell’autunno a Gualdo Tadino: la Fiera delle Nocchie, dal nome in dialetto della nocciola.

Un appuntamento che per tanto tempo ha accompagnato la vita del territorio, legato a un frutto secco che qui vanta una produzione generosa e di qualità.

Dopo anni di assenza, interrotta solo da alcune edizioni riproposte nel centro storico prima della pandemia, l’evento torna grazie all’impegno dell’Associazione Capezza, che ha deciso di rievocare la tradizione.

L’iniziativa si terrà domenica 31 agosto a San Guido, a partire dalle 9, in ricordo della storica fiera che ogni anno dava inizio alla stagione autunnale.

L’appuntamento non sarà solo un tuffo nella memoria, ma anche un momento per riscoprire il gusto delle nocciole e delle loro preparazioni: sarà infatti possibile degustare alcune specialità realizzate con il nuovo raccolto.

Quella della Fiera delle Nocchie non è perciò solo una storia di agricoltura, ma di identità e legame con il territorio. Un rito che un tempo animava le campagne, il centro e il commercio locale, che oggi torna come simbolo di un territorio e come omaggio a un frutto tanto semplice quanto prezioso.