Rifiuti abbandonati a Colle di Nocera Umbra, individuati due cittadini di Gualdo Tadino

Due persone, residenti a Gualdo Tadino, sono state individuate a Nocera Umbra per aver conferito rifiuti fuori dai cassonetti, tra cui anche materiali classificati come speciali.

L’episodio è avvenuto nella frazione di Colle ed è stato scoperto grazie a un controllo capillare da parte della Polizia Municipale nei punti sensibili del territorio comunale.

Il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi ha annunciato che le verifiche sono ancora in corso e che altri responsabili potrebbero essere presto individuati per analoghe infrazioni in altre zone della città.

“Grazie alla Polizia Municipale per la professionalità e la reattività dimostrata anche in questo caso – ha scritto su Facebook il primo cittadino nocerino – Nonostante sia a disposizione un numero verde (della VUS) per il ritiro dei rifiuti ingombranti (800-280328), nonostante aver ottenuto un’isola ecologica itinerante ogni primo mercoledì del mese, c’è ancora chi non comprende altra ragione se non quella della repressione e delle sanzioni. Sebbene sia svilente e rivelatrice di un malcostume abbastanza diffuso, non abbiamo alcuna remora a far valere le ragioni di tutti poiché certamente prevalenti sulla povertà culturale di pochi.”