Strisce blu più smart, a Gualdo Tadino arriva il pagamento con l’app Telepass

Pagare il parcheggio senza cercare monete, parcometri o biglietti? Da oggi a Gualdo Tadino è possibile grazie all’app Telepass, che introduce il servizio di pagamento “Strisce Blu” direttamente dallo smartphone.

L’attivazione è frutto della collaborazione tra Telepass e il Comune di Gualdo Tadino, che gestisce il servizio di sosta.

La novità riguarda tutti i clienti Telepass, anche quelli che non utilizzano il dispositivo in auto: basterà infatti scaricare l’app e impostare la durata della sosta per pagare in modalità cashless, secondo le tariffe comunali.

Tra i vantaggi principali c’è la possibilità di pagare solo i minuti effettivi di sosta, modificando l’orario di termine anche a distanza per anticiparlo o posticiparlo, evitando così multe.

L’app invia notifiche quando il tempo sta per scadere, calcola automaticamente l’importo dovuto, che sarà successivamente addebitato, e consente il pagamento anche per veicoli diversi dalla propria auto.

Il sistema integra inoltre la geolocalizzazione con mappa interattiva, utile per trovare il posto auto e calcolare il percorso più rapido per raggiungere l’auto parcheggiata. La regolarità della sosta sarà verificata dagli agenti della Polizia Locale tramite controllo della targa.

Un servizio pensato per semplificare la mobilità urbana e ridurre i tempi di gestione del parcheggio.

Attraverso l’app, oltre al pagamento del parcheggio, gli utenti possono accedere a molte altre funzioni dell’ecosistema Telepass, comprese le note spese e i servizi aggiuntivi legati alla mobilità.

“Con l’avvio del servizio Strisce Blu a Gualdo Tadino, diventa più semplice ed economico parcheggiare, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana – afferma Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass – Grazie alla proficua collaborazione con il Comune, questa si aggiunge alle oltre 350 località su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile”.



“Con l’entrata in servizio dell’app Telepass prosegue il percorso di implementazione tecnologica prevista dal piano parcheggi – sottolinea l’assessore allo Sviluppo Economico e Commercio, Giorgio Locchi – Questo ulteriore step permetterà di semplificare all’utenza il pagamento degli stalli di sosta, a conferma della volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di voler agevolare la fruibilità ed accessibilità del nostro bellissimo e accogliente centro storico. Ringrazio il dottor Aldo Agostinelli di Telepass e il Comandante della Polizia Locale, Gianluca Bertoldi, per aver proficuamente collaborato per la riuscita di questo ulteriore passo in avanti nei confronti dei cittadini che vorranno continuare a popolare il nostro centro storico.”