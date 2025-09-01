Da oggi la scuola di Casacastalda entra nell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino

Caricamento…





Con l’avvio dell’anno scolastico 2025-2026 la scuola di Casacastalda entra ufficialmente a far parte dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino.

L’aggregazione è stata prevista dal Piano provinciale di dimensionamento scolastico e diventa operativa a partire da oggi, 1° settembre 2025.

“Accogliamo con entusiasmo alunni, famiglie, docenti e personale scolastico, certi che questo nuovo percorso insieme sarà occasione di crescita, collaborazione e arricchimento per tutti“, sottolinea l’istituto gualdese nel messaggio di benvenuto.

Per favorire la conoscenza reciproca e la condivisione tra comunità scolastica e famiglie, sono stati programmati gli incontri di inizio anno.

Le assemblee scuola-famiglia si terranno nei plessi di appartenenza secondo il seguente calendario:

martedì 2 settembre, dalle 18 alle 19, per la Scuola Secondaria di I grado;

giovedì 4 settembre, dalle 16 alle 17, per la Scuola dell’Infanzia

e dalle 17 alle 18 per la Scuola Primaria.