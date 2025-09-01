Il 5 settembre torna a Gualdo Tadino il Convivium Epulonis, la sfida culinaria medievale tra le Porte

Venerdì 5 settembre la città di Gualdo Tadino accoglierà una delle serate più attese del calendario che precede i Giochi de le Porte: il Convivium Epulonis, la spettacolare gara gastronomica tra le quattro Porte di Gualdo Tadino.

Un evento che unisce tradizione, cultura enogastronomica e spirito di competizione, riportando in vita le antiche atmosfere conviviali dell’epoca tardo-medievale.

Le quattro Porte – San Benedetto, San Donato, San Facondino e San Martino – si sfideranno a colpi di creatività, ricerca storica e abilità culinarie, presentando piatti ispirati rigorosamente alla cucina medievale, reinterpretata con cura e fedeltà filologica.

Commissione Taverne 2025

A giudicare le prelibatezze saranno direttamente gli ospiti, che avranno l’onore e la responsabilità di decretare il vincitore attraverso un voto insindacabile.

In palio l’ambita Bastola d’Oro, una preziosa riproduzione in ceramica dell’antica e leggendaria nemica di Gualdo Tadino, simbolo della sconfitta del male attraverso il fuoco della passione civica.

Commissione Artistica e Ente Giochi de le Porte

Non mancherà una forte presenza, tra gli invitati, delle maggiori cariche istituzionali, a partire dal sindaco di Gualdo Tadino, il Prefetto, i rappresentati delle forze dell’ordine, i presidenti di alcune tra le rievocazioni storiche della nostra regione, le principali firme del giornalismo umbro, con rappresentanti di testate regionalistiche, televisioni locali e media digitali.

Un’occasione importante non solo per celebrare il valore della rievocazione storica – afferma il presidente dell’Ente Giochi de le Porte Christian Severinima anche per consolidare il legame tra la città e il tessuto comunicativo della regione, offrendo visibilità a un evento che fonde identità territoriale e racconto contemporaneo”.

Il Convivium Epulonis è molto più di una cena: è uno spettacolo del gusto, un rito collettivo, una cerimonia che rafforza il senso di appartenenza e accende l’entusiasmo in vista dei Giochi de le Porte, in programma dal 26 al 28 settembre prossimi.

