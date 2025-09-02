Domenica 7 settembre torna la “Festa della Montagna” del CAI

Caricamento…





Domenica 7 settembre a Gualdo Tadino torna la Festa della Montagna, giunta alla sua 38esima edizione, organizzata dalla locale sezione CAI. Una giornata dedicata all’escursionismo, alla natura e alla convivialità, con percorsi adatti a diversi livelli di preparazione.

Il ritrovo per i partecipanti all’escursione lunga è fissato alle ore 8 in piazza Garibaldi, dove sarà possibile visitare la mostra fotografica “Attraverso il silenzio” del fotografo eugubino Maurizio Biancarelli, allestita dal Gruppo Fotografico Gualdese.

La partenza è prevista per le 8.30 con itinerario: Piazza Garibaldi – Rocca Flea – Brecciaie – strada Cremona – Balza di Mezzogiorno – Crocette – Eremo Serrasanta – Valsorda – Rifugio CAI Monte Maggio. Il percorso, lungo circa 4 ore, presenta un dislivello di 789 metri.

In alternativa, chi preferisce un tragitto più breve, potrà fermarsi alle Crocette e raggiungere Valsorda passando per la Balza di Mezzogiorno, Buceto, il rifugio Canoniere e il Pian di Buceto, per un totale di 3 ore di cammino e 568 metri di dislivello.

L’escursione breve, invece, partirà alle 9.30 da Valsorda, seguendo il percorso Valsorda – rifugio Canoniere – eremo Serrasanta e ritorno. Il tempo di percorrenza è di circa due ore e mezza con un dislivello di 348 metri.

Alle ore 13 è previsto il pranzo presso il rifugio CAI Monte Maggio, al costo di 15 euro (prenotazioni entro venerdì 5 settembre). Nel pomeriggio la Corale CAI-Casimiri intratterrà i partecipanti con canti popolari tradizionali.

Il rientro avverrà nel pomeriggio con mezzi propri o a piedi.

Le escursioni sono riservate ai soci CAI in regola con il tesseramento, ma possono partecipare anche i non iscritti, che lo faranno sotto la propria responsabilità.

Per informazioni e prenotazioni: Franco Palazzoni 328 3057249.