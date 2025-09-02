“Seguite i vostri sogni con coraggio”, il messaggio di inizio anno della preside Marinangeli

Caricamento…





Settembre è il mese in cui riparte la scuola, carico di aspettative, emozioni e nuove sfide. Ieri ha preso ufficialmente il via l’anno scolastico 2025-2026, anche se in Umbria le lezioni inizieranno il 15.

Con questo spirito di attesa e progettualità, la dirigente dell’Istituto “Frezzi-Beata Angela” di Foligno, Maria Marinangeli, ha rivolto un messaggio alla comunità scolastica, scegliendo di aprire il nuovo anno con una citazione di Sant’Agostino: “La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose. Il coraggio per cambiarle.”

“Il mio primo pensiero – ha scritto – va a quelli che sono e saranno i veri protagonisti della scuola: gli studenti… che arrivano carichi di aspettative e vogliono un anno scolastico ricco di scoperte, crescita e passione”.

Ai ragazzi la dirigente ha augurato un percorso “che sia anche di scoperta interiore”, invitandoli a farsi accompagnare “dalla curiosità e dalla creatività, guide solide e accattivanti.”

La preside ha incoraggiato gli alunni a vivere ogni sfida “come occasione di crescita e maturazione, affinché possiate trasformare in capolavoro la vostra vita“, e a non temere gli errori: “Seguite i vostri sogni con coraggio, passione e serenità e non abbiate paura di sbagliare”.

Non sono mancati gli auguri agli insegnanti, chiamati a essere “fonte di ispirazione e di guida”, e alle famiglie, alle quali ha chiesto “vicinanza, affetto, solidarietà e comprensione: scuola e famiglia come compagne di viaggio nell’affascinante sfida formativa dei nostri ragazzi.”

Un ringraziamento speciale è andato anche al personale amministrativo e tecnico, “che lavora dietro le quinte con dedizione e impegno.”

“Che questo anno – ha concluso Maria Marinangeli – sia un capitolo importante nella storia della nostra vita, e che ogni giorno sia un’opportunità per scrivere una nuova pagina di successo e felicità.“