Gualdo Tadino, ruba al supermercato e fugge. 44enne denunciato dai Carabinieri

Un 44enne italiano, domiciliato a Macerata e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino per furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbe introdotto in un supermercato del centro cittadino e avrebbe sottratto alcuni generi alimentari non essenziali.

Dopo aver superato le casse senza pagare, è stato fermato dal personale di vigilanza. In un primo momento avrebbe collaborato, ma approfittando di un attimo di distrazione, è riuscito a fuggire.

Immediato l’intervento dei Carabinieri, che hanno avviato le ricerche sulla base della descrizione fornita. Il 44enne è stato rintracciato poco dopo nei pressi di un altro punto vendita della zona.

Durante la perquisizione personale i militari hanno recuperato la merce rubata, poi restituita all’esercente, e rinvenuto arnesi da scasso.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.

