Domenica 7 settembre al via le prove ufficiali, Gualdo Tadino entra nel clima dei Giochi

Con l’inizio di settembre Gualdo Tadino si prepara a entrare pienamente nell’atmosfera inconfondibile dei Giochi de le Porte.

Subito dopo il “Convivium Epulonis“, in programma venerdì 5 settembre, partono le prove ufficiali per i somari, a carretto e a pelo, passaggio fondamentale in vista del Palio di San Michele Arcangelo, che quest’anno giunge alla sua quarantasettesima edizione.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 7 settembre, dalle 14.30 alle 18.30, in piazza Martiri della Libertà, dove fantini e somari inizieranno a prendere confidenza con il percorso. A supervisionare le prove ci sarà il giudice ufficiale Devis Guidetti, cronometro alla mano, per registrare i tempi dei vari equipaggi.

Gli stessi orari saranno confermati anche per domenica 14 settembre, giornata che si chiuderà con la presentazione ufficiale del Palio 2025 al popolo dei Giochi, un momento sempre molto atteso dalle quattro Porte.

Il terzo e ultimo round di test è in programma domenica 21 settembre, in concomitanza con il tradizionale Pranzo del Portaiolo. Le prove si svolgeranno dalle 15.30 alle 19.30, come stabilito dal calendario ufficiale redatto dalla Commissione Tecnica.

Un tris di appuntamenti che accende l’adrenalina e accompagna la città verso il grande giorno dei Giochi, quando le Porte si sfideranno per conquistare il drappo e scrivere un nuovo capitolo della storia del Palio di San Michele Arcangelo.