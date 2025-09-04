Presciutti ai giovani di Ventotene: “Siate determinanti nella costruzione della nuova Europa”

Caricamento…





E’ in corso a Ventotene, fino al 5 settembre, la 44esima edizione del Seminario nazionale di formazione federalista, organizzato dall’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli” e dal Comune di Ventotene, con oltre cento giovani da tutta Italia protagonisti di otto sessioni formative dedicate al futuro dell’Europa.

Nella giornata di ieri ha partecipato anche il presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, intervenuto all’evento promosso dalla Cgil Movimento Europeo e dall’Istituto Spinelli, intitolato “L’Europa vista da Ventotene”.

“Sono venuto con grande piacere per la prima volta in quest’isola, perché credo fortemente che soprattutto voi, le nuove generazioni, abbiate un ruolo determinante nella costruzione della nuova Europa di cui abbiamo bisogno – ha detto Presciutti rivolgendosi ai giovani presenti – Non è un’Europa delle nazioni, ma dei popoli: un’Europa capace di trasformare le differenze in valore, dove i giovani non sono soltanto il futuro, ma il presente che costruisce con le proprie idee”.

A margine della mattinata formativa, ha poi aggiunto che “insieme ai giovani, alla Cgil, all’Anpi e al Movimento federalista europeo ci siamo confrontati su come rilanciare il grande sogno di un’Europa dei popoli. È stata una giornata intensa e ricca di emozioni, perché oggi più che mai abbiamo bisogno di un’Europa forte, unita e federale”.