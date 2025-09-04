Cinema Don Bosco, arriva la rassegna “Settembre d’anniversario” ad aprire la nuova stagione

Riparte la stagione del Cinema Don Bosco di Gualdo Tadino con un settembre tutto dedicato a cult del passato e a qualche novità.

In attesa dei grandi titoli che arriveranno a ottobre, quando inizierà la programmazione ufficiale, la sala propone la rassegna “Settembre d’anniversario”, pensata per grandi e piccoli che comprende restauri, celebrazioni e prime visioni.

Il via è fissato per sabato 6 settembre alle 21.30 con un classico di Dario Argento, “4 mosche di velluto grigio” (1971), thriller-horror restaurato in 4K, con le musiche di Ennio Morricone, che tornerà anche in replica domenica 7 settembre alle 17.30.

La domenica pomeriggio sarà invece dedicata alle famiglie con il ritorno sul grande schermo dei personaggi blu più amati di sempre. Alle 15 di domenica 7 settembre sarà proiettato “I Puffi – Il film” (2025), terzo reboot cinematografico della saga nata dai fumetti del belga Peyo e diventata un cult della tv italiana negli anni Ottanta. Il film tornerà in programmazione anche domenica 14 settembre alle 15 e alle 17.30 e domenica 21 settembre alle 17.30.

Spazio poi a uno dei titoli che hanno fatto la storia del cinema mondiale: “Lo Squalo”, in occasione del 50° anniversario. Il capolavoro che nel 1975 trasformò Steven Spielberg in un maestro della suspense e cambiò per sempre le regole di Hollywood sarà proiettato venerdì 12 e sabato 13 settembre alle 21.30.

A chiudere la rassegna venerdì 19 e sabato 20 settembre alle 21,30 sarà una pellicola italiana: “Come ti muovi, sbagli”, con Gianni Di Gregorio e Greta Scarano. Il film sarà presentato in anteprima il 5 settembre 2025 come film di chiusura delle Giornate degli autori all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

DataOraFilm
Sabato 6 settembre21.304 mosche di velluto grigio (1971 – Restauro 4K)
Domenica 7 settembre15.00I Puffi – Il film (2025)
Domenica 7 settembre17.304 mosche di velluto grigio (1971 – Restauro 4K)
Venerdì 12 settembre21.30Lo Squalo – 50° anniversario (1975)
Sabato 13 settembre21.30Lo Squalo – 50° anniversario (1975)
Domenica 14 settembre15.00I Puffi – Il film (2025)
Domenica 14 settembre17.30I Puffi – Il film (2025)
Venerdì 19 settembre21.30Come ti muovi, sbagli (2025)
Sabato 20 settembre21.30Come ti muovi, sbagli (2025)
Domenica 21 settembre17.30I Puffi – Il film
