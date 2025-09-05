Sigillo, presentazione delle attività sul territorio dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo

Il Comune di Sigillo ha attivato una collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – Nucleo Regionale di Protezione Civile, che opera sul territorio con compiti di controllo, supporto agli escursionisti e ai turisti, oltre che di riferimento per la Polizia locale.
Per illustrare nel dettaglio le attività svolte in virtù della convenzione stipulata con l’amministrazione comunale, è stata convocata una conferenza stampa nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in programma mercoledì 10 settembre alle ore 17.
All’incontro interverranno il sindaco di Sigillo, Giampiero Fugnanesi, Fabrizio Casini, presidente dell’ANC Nucleo Regionale Volontariato Protezione Civile Umbria ODV, Rolando Farneti, coordinatore ANC Alto Chiascio, e Gianluca Bertoldi, responsabile della Gestione Associata della Polizia Locale Appennino Umbro.