Gualdo Tadino, dall’8 settembre nuovi orari del Centro di Raccolta

Di
Redazione Gualdo News
-
Con la fine del periodo estivo, il Centro di Raccolta di Gualdo Tadino ripristina i consueti orari di apertura.

Lo comunica ESA, che gestisce il servizio, informando cittadini e utenze che da lunedì 8 settembre 2025 il centro, situato presso la sede della società in via dell’Osteria nella Zona Industriale Nord, sarà nuovamente operativo secondo i turni tradizionali.

L’orario sarà il seguente:

Dal lunedì al sabato: dalle ore 8:00 alle 12:00
Dal martedi al venerdi: dalle ore 14:00 alle 18:00
Domenica chiuso

ESA invita l’utenza a prendere nota dei nuovi orari per pianificare al meglio i conferimenti.

