Centro Promozionale della Ceramica, Forza Italia chiede chiarimenti in consiglio comunale

Chiarezza sul futuro del Centro Promozionale della Ceramica: è quanto chiede il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Gualdo Tadino, Fabio Viventi, attraverso una mozione che verrà presentata in aula che vuole riaccendere i riflettori sulla imponente struttura, chiusa da oltre venti anni.

La struttura, il cui progetto di riqualificazione era stato approvato nel 2021 per un importo di 900mila euro, ricorda Viventi, ha visto negli anni sospensioni, varianti e riprese dei lavori. Nel 2024 sono stati approvati il collaudo statico e il certificato di regolare esecuzione, con una spesa finale pari a circa 574mila euro netti.

Il capogruppo di Forza Italia chiede all’amministrazione comunale di chiarire se è stato mantenuto il progetto che prevedeva al piano superiore un auditorium, spazi espositivi per le opere del Concorso Internazionale della Ceramica e locali per studenti e start up, e al piano inferiore il centro cottura comunale.

Tra i punti sollevati, anche la richiesta di conoscere se sono state stanziate le risorse necessarie richieste dal Comune di Gualdo Tadino su fondi ad hoc della Regione Umbria per il completamento definitivo dell’opera e il relativo importo. In caso contrario, le modalità con cui il Comune intende procedere e, soprattutto, “quali sono i lavori ulteriori da realizzare“ per finire l’opera.

Il consigliere comunale di Forza Italia domanda inoltre informazioni sulla capienza dell’auditorium e chiede l’autorizzazione per poter effettuare un sopralluogo all’interno della struttura anche per “visionare le opere internazionali della ceramica e altresì di poter visionare i locali destinati agli studenti delle scuole del territorio (capire cosa si vuole creare nel dettaglio), start up e il centro cottura comunale previsto al piano inferiore”.

Infine, “di far conoscere i tempi di quando sarà riconsegnato alla comunità cittadina totalmente funzionante.”