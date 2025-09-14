La scuola che accoglie, formazione su cura e inclusione all’IC Gualdo Tadino-Casacastalda

Caricamento…





Si è svolto nei giorni scorsi, presso l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, un incontro di formazione rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria, guidato dalla docente di Pedagogia e Didattica Speciale dell’Università degli Studi di Perugia, Moira Sannipoli.

L’incontro è stato introdotto dalla dirigente scolastica Angela Codignoni, mentre la professoressa Sannipoli è stata presentata dalla coordinatrice pedagogica Margherita Pascolini, che ne ha illustrato il percorso accademico e l’impegno scientifico a favore dell’inclusione.

Nel suo intervento, la professoressa Sannipoli ha posto l’accento sull’importanza di saper leggere i bisogni degli alunni, senza fermarsi alle carenze, ma valorizzando le risorse e le potenzialità di ciascuno. “La cura educativa si realizza attraverso l’ascolto, l’accoglienza e il riconoscimento delle differenze”, ha spiegato.

Il suo messaggio si è coniugato con il progetto d’istituto di quest’anno, dedicato al tema della pace, offrendo spunti preziosi per un’educazione capace di generare relazioni autentiche e di costruire comunità scolastiche più giuste e inclusive. “Più sguardi potete raccontare, più sarete promotori di pace”, ha sottolineato.

“Le parole e la sensibilità della professoressa Sannipoli hanno lasciato un segno profondo nei presenti, rafforzando la convinzione che la scuola possa essere davvero un luogo di crescita, cura e convivenza pacifica”, concludono dall’Istituto Comprensivo.