Zaini e buoni propositi, nelle parrocchie gualdesi la benedizione degli studenti per il nuovo anno scolastico

Di
Redazione Gualdo News
-
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’Unità Pastorale di Gualdo Tadino organizza l’appuntamento della benedizione degli alunni e degli zaini.

Oggi, domenica 14 settembre, bambini e ragazzi potranno partecipare alla Messa portando il loro zainetto “colmo di entusiasmo, buoni propositi e voglia di imparare”.

L’iniziativa coinvolgerà diverse chiese del territorio con orari specifici:

  • San Benedetto: ore 10:00
  • Caprara: ore 10:30
  • Santa Maria Madre di Dio, Cerqueto, Rigali: ore 11:00
  • San Giuseppe Artigiano e San Pellegrino: ore 11:15

Durante le celebrazioni gli alunni riceveranno la benedizione insieme al materiale scolastico e didattico, un gesto simbolico di protezione e incoraggiamento per il nuovo percorso educativo.

Portate lo zainetto che userete a scuola – sottolineano i promotori – non importa se nuovo o usato, l’importante è che sia colmo di entusiasmo, buoni propositi, voglia di imparare, di condividere e di rispetto verso il prossimo.”

Sempre quest’oggi, domenica 14 settembre, si terrà un pranzo interparrocchiale presso la tensostruttura della Pro Loco di Cartiere-Caselle-Casale. L’appuntamento è organizzato in occasione del XXV anniversario di consacrazione della chiesa di San Giuseppe Artigiano e di sacerdozio di don Michele Zullato.

