Zaini e buoni propositi, nelle parrocchie gualdesi la benedizione degli studenti per il nuovo anno scolastico

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’Unità Pastorale di Gualdo Tadino organizza l’appuntamento della benedizione degli alunni e degli zaini.

Oggi, domenica 14 settembre, bambini e ragazzi potranno partecipare alla Messa portando il loro zainetto “colmo di entusiasmo, buoni propositi e voglia di imparare”.

L’iniziativa coinvolgerà diverse chiese del territorio con orari specifici:

San Benedetto: ore 10:00

ore 10:00 Caprara: ore 10:30

ore 10:30 Santa Maria Madre di Dio, Cerqueto, Rigali: ore 11:00

ore 11:00 San Giuseppe Artigiano e San Pellegrino: ore 11:15

Durante le celebrazioni gli alunni riceveranno la benedizione insieme al materiale scolastico e didattico, un gesto simbolico di protezione e incoraggiamento per il nuovo percorso educativo.

“Portate lo zainetto che userete a scuola – sottolineano i promotori – non importa se nuovo o usato, l’importante è che sia colmo di entusiasmo, buoni propositi, voglia di imparare, di condividere e di rispetto verso il prossimo.”

Sempre quest’oggi, domenica 14 settembre, si terrà un pranzo interparrocchiale presso la tensostruttura della Pro Loco di Cartiere-Caselle-Casale. L’appuntamento è organizzato in occasione del XXV anniversario di consacrazione della chiesa di San Giuseppe Artigiano e di sacerdozio di don Michele Zullato.