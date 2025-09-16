Gualdo Tadino, successo per la quarta edizione del Festival dell’Acqua

Caricamento…





Una notevole partecipazione di pubblico ha caratterizzato domenica 14 settembre la quarta edizione del Festival dell’Acqua, che ha visto 47 iscritti all’archeo-trekking verso la storica sorgente Scirca di Sigillo.

L’iniziativa, organizzata dalla sezione gualdese del Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano in collaborazione con Umbra Acque e guidata dall’esperto Fabio Ippoliti, ha rappresentato uno dei momenti più coinvolgenti della manifestazione.

Il festival ha ribadito un concetto chiave: l’acqua non è soltanto una risorsa vitale, ma anche memoria storica, identità culturale e bene comune da difendere collettivamente.

Nel corso della giornata, che è proseguita alla Rocca Flea di Gualdo Tadino, è stato sottolineato come dall’antichità fino ai giorni nostri la gestione dell’acqua abbia rappresentato un elemento strategico, capace di influenzare equilibri geopolitici e sociali.

Il carattere gratuito e aperto a tutti continuerà a essere il filo conduttore delle prossime edizioni, fanno sapere i promotori, unitamente alle esperienze sul campo, come escursioni e visite guidate, e momenti di approfondimento accademico.











Foto Sebastien Mattioli

“In un’epoca in cui i cambiamenti climatici, le crisi geopolitiche e i conflitti sociali riportano costantemente l’acqua al centro del dibattito mondiale, la manifestazione di Gualdo Tadino lancia un messaggio chiaro: difendere l’acqua significa difendere la vita, la memoria e il futuro delle comunità. Un impegno che il Festival rinnova con passione e con la convinzione, richiamando le parole di San Francesco, che l’acqua sia davvero ‘utile, preziosa e casta’”, concludono gli organizzatori.