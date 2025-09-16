Istituto “Casimiri”, con il nuovo anno potenziati i piani di studio

Caricamento…





L’anno scolastico si è aperto con importanti novità all’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino.

Grazie alle opportunità offerte dall’autonomia didattica, il Collegio Docenti ha deliberato l’introduzione di alcune modifiche ai piani di studio che, soprattutto nel primo biennio, consentiranno una maggiore caratterizzazione dei vari indirizzi potenziando alcune discipline.

In particolare nel Liceo Scientifico tradizionale verrà potenziato l’insegnamento della Matematica e delle Scienze aggiungendo due ore curriculari in orario antimeridiano, mentre nel Liceo Scientifico Scienze Applicate il potenziamento riguarderà Matematica e Informatica.

Nel Liceo Scientifico opzione Cambridge International School, il curricolo tradizionale viene integrato per alcune discipline con il curricolo britannico e ore aggiuntive di inglese con docente madrelingua.

Nel Liceo Linguistico, che già presentava al biennio un potenziamento dell’inglese, è prevista una diversa articolazione delle lezioni di fisica, che inizieranno dal primo anno per consentire l’inserimento di una quarta ora di inglese nel triennio.

Il potenziamento riguarderà anche l’indirizzo Tecnico Grafico, in cui è stata introdotta l’ora di storia dell’arte, opzionale e facoltativa, che verrà proposta agli alunni a partire dal secondo anno di corso.

L’insegnamento di questa disciplina sarà programmato in modo flessibile, prevedendo un rientro pomeridiano di 2 ore ogni due settimane, ma anche visite a mostre d’arte, musei, esperienze artistiche e creative, uscite didattiche e qualunque altra esperienza che possa aumentare la conoscenza della tradizione artistica italiana.

“Nuove opportunità formative che consentiranno agli studenti di arricchire i loro curricoli implementando abilità e competenze, nel segno della qualità e della tradizione del “Casimiri””, commentano dall’istituto gualdese.