Dopo il successo delle prime quattro edizioni, la Pro Casacastalda, con il patrocinio del Comune di Valfabbrica, ha indetto anche per il 2025 il concorso aperto a tutti, artisti e semplici appassionati, per la realizzazione del bozzetto da cui verrà effettuata la grande installazione luminosa natalizia sulla collina prospiciente il “Belvedere”.

Nella prima edizione il disegno stilizzato era dell’artista messicano Rafael Bustillos, nelle successive degli artisti e artiste italiane Silvestro Serra, Elisabetta Monacelli e Lucia Ciavaglia.

Il tema è quello della Natività, con una giuria appositamente incaricata che selezionerà il disegno vincitore, il quale verrà trasformato in un’imponente installazione luminosa con tubi a LED, visibile a grande distanza durante tutto il periodo natalizio.

L’opera resterà accesa dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

La partecipazione è gratuita e ogni concorrente potrà presentare fino a tre bozzetti.

I progetti, da realizzare su carta semplice con tratto stilizzato, dovranno essere inviati entro le ore 23:59 del 15 ottobre 2025 all’indirizzo e-mail info@procasacastalda.it. Con la consegna, i partecipanti cedono i diritti sull’opera senza alcun compenso.

Il Consiglio della Pro Casacastalda, in qualità di giuria, valuterà i lavori sulla base di due parametri fondamentali: creatività e fattibilità tecnica della realizzazione luminosa.

L’installazione, che coprirà un’area di circa 20.000 metri quadrati (pari a quattro campi da calcio) sarà composta da circa 800 metri lineari di luci LED a tonalità calda e verrà realizzata dalla Pro Casacastalda, con la possibilità di coinvolgere anche l’autore del bozzetto selezionato.

Cliccare su questo link per scaricare il Bando di Concorso “NATIVITA’ 2025/2026”.