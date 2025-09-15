Gualdo Tadino, corso su cartografia e GPS per la ricerca persone

Caricamento…





Sabato 13 settembre si è svolto, presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione, un corso di formazione su cartografia e GPS finalizzato a standardizzare le operazioni di ricerca a persona, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Perugia.

All’iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di Gualdo Tadino, hanno partecipato circa trenta persone tra dipendenti comunali, agenti della Polizia Municipale e volontari della Protezione Civile di Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Valfabbrica.

Il corso è stato condotto da personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (T.A.S.), con la presenza del formatore nazionale VE Mirko Sghiatti e degli operatori VE Michele Pascolini, consigliere comunale e promotore dell’iniziativa, VE Maurizio Tittarelli e VE Filippo Cappellini.

La giornata formativa si è aperta con una parte teorica dedicata ai fondamenti della cartografia e all’utilizzo della strumentazione GPS.

A seguire si è affrontato il tema delle procedure operative da adottare in caso di intervento di ricerca a persona, con l’obiettivo di standardizzare le operazioni per la Protezione Civile.

Durante il corso è stato approfondito anche l’utilizzo strategico del drone nelle fasi di ricerca, grazie all’esperienza e alle competenze del pilota VE Cappellini, appartenente al nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

La parte conclusiva ha previsto un’esercitazione pratica in ambiente esterno, durante la quale i partecipanti hanno avuto modo di mettere in campo le nozioni apprese e familiarizzare con gli strumenti operativi.

La giornata di formazione si è chiusa fissando un nuovo appuntamento per sabato 18 ottobre, quando si terrà una simulazione completa di ricerca a persona in ambiente, ulteriore occasione per testare sul campo il lavoro svolto e rafforzare la sinergia tra tutti i soggetti coinvolti.

“Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino nella promozione della sicurezza e della formazione tecnica delle proprie strutture operative e del sistema di Protezione Civile“, sottolineano dal Comune.