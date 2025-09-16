Rientro dalla missione in Kosovo, il saluto del Generale Corbellotti ai carabinieri Zeni e Asciutti

Caricamento…





Nella mattinata di oggi il Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, Generale di Brigata Luca Corbellotti, ha rivolto un saluto ufficiale a due militari appena rientrati da una missione internazionale in teatro operativo estero.

Si tratta del Luogotenente C.S. Claudio Zeni, gualdese, attuale Comandante della Stazione Carabinieri di Perugia, e dell’Appuntato Scelto Q.S. Rossano Asciutti del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Terni, che sono stati impegnati per diversi mesi in missione in Kosovo nella città di Pristina, all’interno del contingente MSU – Multinational Specialized Unit che opera nella missione internazionale “KFOR”.

L’unità ha il compito di garantire la pacifica convivenza tra le popolazioni di diverse etnie che abitano il Kosovo del Nord, una delle aree più delicate dal punto di vista geopolitico.

La missione MSU, promossa nel 1998 proprio dall’Arma dei Carabinieri, rappresenta una novità assoluta nel panorama delle operazioni a supporto della pace, grazie all’impiego di Forze di Polizia multinazionali in grado di assolvere compiti sia militari che di polizia civile in contesti complessi.

Si tratta di territori in cui sono presenti etnie diverse, sostanzialmente armate, che solo Forze di Polizia a ordinamento militare sono professionalmente preparate ad affrontare.

Le attività spaziano dall’osservazione e promozione della sicurezza pubblica, di assistenza al rientro di profughi e rifugiati, e di facilitare l’insediamento dei Governi eletti dalle minoranze.

La MSU deve anche contribuire alla gestione delle situazioni di crisi, prevenendo attività di disturbo nelle aree a più alto rischio, assicurando il rispetto delle direttive dell’Alto Rappresentante delle Nazioni Unite.

Il Comandante della Legione “Umbria”, nel corso dell’incontro, ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno profuso nell’assolvimento dei delicati compiti di servizio fuori dal territorio nazionale, nell’ambito di missione per il mantenimento della pace che vede l’Arma dei Carabinieri impegnata unitamente alle altre Forze Armate sotto il coordinamento della Difesa.