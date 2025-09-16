Consiglio comunale, il Pd attacca Rifare Gualdo: “Accuse gravi, si sporga querela”

Caricamento…





Il Partito Democratico di Gualdo Tadino interviene con una nota dopo la seduta di consiglio comunale di ieri, criticando le dichiarazioni delle esponenti di Rifare Gualdo.

Il Pd riporta che, durante il dibattito in aula, la maggioranza sarebbe stata accusata di “provvedere ad eseguire interventi pubblici esclusivamente dove il consenso elettorale è netto”.

Una circostanza che, scrive il partito, equivarrebbe ad “averla accusata di un vero e proprio reato”. Per questo i Dem invitano le consigliere dell’opposizione a “sporgere formale querela, qualora questa loro accusa fosse fondata”.

Nella nota si esprime disappunto per “l’ennesima volta di questi atteggiamenti e delle continue parole di scherno rivolte ai nostri consiglieri comunali”.

Il Pd ha anche replicato alle osservazioni sul lungo periodo di governo della maggioranza: “Le stesse consigliere di Rifare Gualdo hanno sottolineato il fatto che sono quasi 12 anni che questa maggioranza governa, ma proprio perché i cittadini vi hanno trovato e continuano a trovarvi le risposte ai loro bisogni e l’umiltà nell’ascoltarli”.

Il comunicato invita a riportare il confronto su binari più costruttivi e invocano un clima “meno astioso e altezzoso, perché i cittadini hanno bisogno di concretezza, di sentir parlare di temi attuali e non di assistere a spettacoli di bassa leva, dove l’aggressività verbale domina il confronto”.

I Dem, ribadendo il sostegno all’amministrazione Presciutti, chiedono di mantenere alta l’attenzione sulle priorità cittadine e avanzano una proposta di prospettiva: “Crediamo, come partito, che sia giunto anche il momento di unire le forze e di costruire un modello virtuoso che porti alla costituzione dell’Unione dei Comuni della Fascia Appenninica”.

L’obiettivo, spiegano, è “potenziare alcuni dei servizi che già portiamo avanti congiuntamente con gli altri comuni della Fascia, oltre a creare una strategia territoriale che dia slancio e forza ai nostri bisogni e che sappia attenzionare le istanze dei nostri territori”.