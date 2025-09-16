Consultori di Gualdo Tadino e Gubbio in prima linea per la sicurezza delle cure pediatriche e neonatali

Caricamento…





Mercoledì 17 settembre ricorre la Giornata mondiale della Sicurezza del paziente, dedicata quest’anno alle cure pediatriche e neonatali.

Con lo slogan internazionale “Patient safety from the start!”, l’Organizzazione mondiale della Sanità invita a un’azione urgente per garantire cure sicure nei primi mille giorni di vita, dalla gravidanza ai primi anni del bambino.

I Consultori Alto Chiascio di Gualdo Tadino e di Gubbio partecipano all’iniziativa promuovendo percorsi nascita sicuri ed efficaci, che integrano ospedale e territorio e assicurano facilità e rapidità di accesso alle cure.

L’iniziativa aperta ai cittadini si svolgerà mercoledì 17 settembre presso il Consultorio di Gualdo Tadino dalle 9 alle 13.

Il Consultorio accompagna le famiglie con percorsi personalizzati, visite ed esami programmati, corsi di accompagnamento alla nascita, formazione su allattamento e alimentazione responsiva, e attività pratiche come il corso di disostruzione delle vie aeree e l’incontro “Nanna e giochi sicuri”. Sono inoltre promosse attività di stimolazione precoce e lettura fin dai primi mesi di vita.

L’impegno è gratuito e realizzato da ostetriche e ginecologi in ambienti accoglienti, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la salute dei bambini fin dai primi giorni.

Per informazioni: Consultorio Gualdo Tadino 075-8934203 – Consultorio Gubbio 075-8933471.