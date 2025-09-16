A Gualdo Tadino e Nocera Umbra arriva la prima camminata metabolica

Caricamento…





Domenica 21 settembre Gualdo Tadino e Nocera Umbra ospiteranno il primo evento di camminata metabolica, una nuova e divertente disciplina che unisce movimento, musica ed esercizi mirati al benessere psicofisico.

L’appuntamento a Gualdo Tadino è ai Giardini Pubblici “Rolando Pinacoli”, dalle 10 alle 11:30. A Nocera Umbra, nel pomeriggio, a Campo Ferretti in via Largnano dalle 16 alle 17,30.

La camminata metabolica non è una semplice passeggiata: si tratta di una tecnica di cammino studiata per stimolare e sviluppare distretti e gruppi muscolari, alternata a esercizi posturali e di ginnastica estetica.

I benefici, sottolineano i promotori, sono numerosi: migliora il metabolismo, rafforza il sistema immunitario, favorisce la salute e regala buon umore.

L’attività si svolge all’aperto e in modo innovativo: i partecipanti indosseranno cuffie wireless attraverso le quali il trainer guiderà il gruppo passo dopo passo. Un modo originale e coinvolgente per allenarsi e scoprire una nuova forma di fitness che unisce sport, divertimento e socialità.

Chi partecipa non deve portare nulla, è però necessario prenotare la propria cuffia per assicurarsi il posto.

Per info e prenotazioni:

Flavia Verzini: 339 5982933

Geltrude Borgarelli: 393 9362997