La Borsa di Studio “Antonio Pieretti” a Lin Ting Ting

La Borsa di Studio “Antonio Pieretti”, giunta alla sua terza edizione, è stata vinta da Lin Ting Ting, studentessa al quinto anno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino.

La cerimonia di consegna del premio, ossia la partecipazione al Corso Ryla sulla Leadership, è avvenuta nella mattina di martedì 16 settembre nella sala consiliare del Comune di Gualdo Tadino che, insieme all’istituto scolastico, ha avviato una proficua collaborazione con il Rotary Club di Gualdo Tadino per la realizzazione di questa importante iniziativa, nata per commemorare il compianto Professore, nonché Past Governor del Rotary Club Distretto 2090, con lo sguardo sempre rivolto alle nuove generazioni,

Tante le emozioni nel ricordo del professor Pieretti, alla presenza dei suoi familiari, la moglie professoressa Marcella Viventi (“Grata per questa iniziativa che di anno in anno sembra sempre arricchirsi di qualcosa e che è tutta rivolta ai nostri ragazzi”, ha detto) e la figlia Micol, giornalista di RaiNews, con Dario Marchetti, e tanti amici rotariani, tra cui il Past Governor Distretto Rotary 2090 Mario Giannola.

Umberto Balloni, moderatore dell’incontro, ha ricordato il grande impegno profuso da Pieretti nella comunità gualdese, dal Rotary Club alla Pro Tadino, dall’Accademia dei Romiti all’associazione Educare alla Vita Buona, sino all’Ente Giochi de le Porte di cui è stato presidente.

La cerimonia si è aperta con l’intervento del Presidente del Rotary Club Gualdo Tadino Sergio Bravetti che, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha sottolineato la finalità di questa iniziativa: “Oggi ricorrono tre anni esatti dalla scomparsa di Antonio. Una figura di grande spessore umano e culturale, con una grande carriera accademia ed un impatto fortissimo anche all’interno del Rotary Club. La sua attenzione era sempre rivolta ai giovani e ci piace pensare che anche lui avrebbe apprezzato questo premio che consiste in un’esperienza di formazione ed insegnamento rivolta proprio agli studenti”.

Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha rivolto un invito ai giovani presenti in sala consiliare a guardare al futuro con ottimismo: “Proprio come faceva il professor Pieretti che, quando gli veniva chiesto come stesse, era solito rispondere ‘Sempre meglio‘. Mi piace anche ricordare che Antonio sapeva sempre mettere a suo agio le persone che aveva di fronte e che, nonostante le tante occasioni professionali fuori dalla nostra città, non se ne è mai voluto andare e ogni sera faceva ritorno nella sua Gualdo”.

Mario Giannola, che ha portato anche i saluti del Governatore del Distretto Rotary 2090 Roberto Calai, ha ricordato con affetto Antonio con cui è stato legato da una forte amicizia nata nei primi anni 80, sottolineando alcuni dei valori rotariani sempre perseguiti da Pieretti: “L’etica della responsabilità, la capacità di intercettare i bisogni degli altri e la grande solidarietà. Valori che mi auguro voi giovani possiate portare avanti per una continua ricerca della pace tra i popoli”.













Quindi l’intervento del dirigente scolastico del “Casimiri”, Renzo Menichetti, che ha annunciato l’intitolazione della biblioteca dell’istituto al Professore, una decisione dei docenti e del Consiglio d’Istituto.

“Questa giornata è un esempio perfetto del legame profondo che unisce la nostra scuola con la comunità gualdese e con l’istituzione locale, con una volontà comune di mettere al centro i giovani e dar loro la possibilità di valorizzare i propri talenti. Percepisco una attenzione sempre crescente verso questa iniziativa e per questo ringrazio il Rotary Club Gualdo Tadino“, ha detto.

Prima della consegna, alcuni alunni hanno letto dei testi estratti dalle opere di Pieretti che è stato anche ricordato dal professor Gianni Paoletti, suo ex alunno come altri docenti presenti in sala, tra cui Katia Tittarelli, referente del progetto per l’Istituto Casimiri.

A spiegare agli studenti l’importanza del Corso Ryla è stata Alessandra Lenzi, componente della commissione Ryla: “È un progetto nato circa 40 anni fa per trasmettere validi insegnamenti su leadership e comunicazione che, ai giorni nostri, non può fare a meno dei nuovi mezzi come social e intelligenza artificiale. L’obiettivo del corso è anche quello di formare un bel gruppo tra tutti i partecipanti e di offrire una grande occasione di crescita”.

In chiusura la consegna del premio alla studentessa Lin Ting Ting, con la seguente motivazione: “Per aver compiuto il quinquennio di studi con diligenza, impegno e responsabilità, conseguendo un profitto ottimo in ogni ambito disciplinare. Il suo comportamento è stato sempre encomiabile, rispettoso dei ruoli, collaborativo, aperto al dialogo educativo e contrassegnato da una profonda umanità”.

