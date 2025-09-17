A Montone due giorni di esercitazioni sull’emergenza idrogeologica

Caricamento…





Due intense giornate dedicate all’emergenza idrogeologica e alle procedure da attuare in un evento alluvionale.

E’ quanto realizzato nel fine settimana del 13 e 14 settembre, a Montone, presso i Laghi di Faldo, con la prima esercitazione di Protezione Civile del Coordinamento Alta Umbria, che ha visto la partecipazione anche dei funzionari di Protezione civile regionali e dell’ANCI Prociv.

L’iniziativa è stata promossa dai gruppi comunali di Protezione Civile di Montone e Umbertide, in collaborazione con il Gruppo Monte Cucco, Confraternita di Misericordia di Fossato di Vico, Gruppo Sorgente di Gualdo Tadino e Gruppo Pietralunghese – Raggruppamento Anteo.



















L’obiettivo principale dell’esercitazione è stato quello di rafforzare la sinergia tra le due amministrazioni comunali, i volontari delle organizzazioni coinvolte e, al tempo stesso, sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei piani di Protezione Civile.

Un momento per incrementare la coesione tra le diverse squadre e favorire la formazione rivolta ad amministratori e tecnici comunali per una corretta attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, e la gestione efficace di eventi imprevisti, chiarendo il ruolo di ciascuna funzione di competenza.

“Due giorni intensi e proficui – ha commentato il presidente del coordinamento ‘Alta Umbria’, Patrizio Casagrande – dove si è alzata di molto l’asticella di coesione e affiatamento fra i gruppi della Protezione. Un risultato visto fin dall’inizio con il montaggio del campo base munito di cucina da campo, una segreteria ed una sala radio di comunicazione, fino a giungere alle manovre idrauliche con idrovore, smottamento con frana, soccorso in abitazione allagata, ricerca disperso e soccorso sanitario.”









“Allo stesso tempo si è rafforzato il rapporto con le Amministrazioni comunali con un proficuo scambio di idee in merito ai piani di Protezione Civile, dove i sindaci sono sempre più orientati verso una migliore pianificazione e progettualità e i volontari sempre più parte attiva nei piani di Protezione. Ottima è stata la risposta di intervento dei volontari formati per questo tipo di attività, che con professionalità ed impegno si sono contraddistinti per la loro capacità di intervento e la riuscita dell’esercitazione. Un ringraziamento alle amministrazioni comunali di Montone e Umbertide per la loro disponibilità e presenza”, ha concluso Casagrande.