Gualdo Tadino, nota congiunta della maggioranza: “Confronto su proposte, non su insinuazioni”

Dopo la nota del Partito Democratico nella quale si accusava il gruppo di opposizione Rifare Gualdo di aver formulato “accuse gravi nei confronti della giunta e invitando a sporgere formale querela” per alcune dichiarazioni in Consiglio, le forze di maggioranza Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo 2030 hanno diffuso una nota congiunta.

La maggioranza afferma che nell’ultima seduta consiliare è emerso “il reale obiettivo di legislatura delle minoranze di ‘Rifare Gualdo’ e ‘Gualdo’”, e cioè che le prese di posizione di questi due gruppi consiliari non sarebbero basate “su contenuti politici ma su attacchi personali, allusioni e gravissime insinuazioni“, mentre il dibattito, viene sottolineato, per essere utile alla comunità, “dovrebbe fondarsi su proposte, idee e soluzioni concrete e soprattutto su un confronto trasparente”.

La nota ribadisce che “ogni azione intrapresa dall’Amministrazione Comunale è guidata esclusivamente dall’interesse collettivo, nella piena trasparenza e nel rispetto delle norme” e che chi dichiara il contrario “dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e denunciare alle autorità competenti con prove e fatti circostanziati, invece di millantare presunte irregolarità, illeciti o magheggi”.

La maggioranza auspica “un confronto di livello più alto, incentrato su ciò che può migliorare la qualità della vita dei cittadini” e si augura che le minoranze, ad eccezione del consigliere di Forza Italia Fabio Viventi che viene definito “sempre rispettoso delle persone”, scelgano “un confronto di livello più alto, incentrato su ciò che può migliorare la qualità della vita dei cittadini”, evitando “atteggiamenti fortemente denigratori, a livello personale, della maggioranza di governo e della figura del Sindaco”.

La nota conclude parlando di “totale disponibilità al dialogo ed al confronto serio” da parte dei tre gruppi di maggioranza e lamentando la “totale assenza, ad oggi ingiustificata“, delle opposizioni“ dalle commissioni consiliari quando si è discusso del bilancio consolidato, “che è vero non hanno la diretta streaming, quindi non garantiscono la visibilità di veri e propri spettacoli teatrali, ma che affrontano argomenti essenziali.”